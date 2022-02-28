ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международного футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой, сообщает пресс-служба УЕФА, сообщает Интерфакс-Украина.

"В соответствии с первоначальными решениями, принятыми Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, ФИФА и УЕФА сегодня совместно решили, что все российские команды, национальные команды и клубы должны быть отстранены от участия и в соревнованиях ФИФА, и УЕФА к дальнейшему. сообщение" , - говорится в сообщении .

В нем отмечается, что "эти решения приняли сегодня Бюро Совета ФИФА и Исполнительный комитет УЕФА, соответственно, высшие органы, принимающие решения в обоих учреждениях по таким неотложным вопросам".

"Новый сильный удар санкции по агрессору! ... Соответствующие решения принял сегодня Совет ФИФА и Исполком УЕФА, и они начали действовать немедленно!" , – написал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в Facebook в понедельник.

Он также поблагодарил коллег из европейских и мировых футбольных ассоциаций, президента ФИФА Джанни Инфантино и президента УЕФА Александера Чеферина за ежедневные звонки поддержки и солидарности с украинским народом.