ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международного футбола
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой, сообщает пресс-служба УЕФА, сообщает Интерфакс-Украина.
"В соответствии с первоначальными решениями, принятыми Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, ФИФА и УЕФА сегодня совместно решили, что все российские команды, национальные команды и клубы должны быть отстранены от участия и в соревнованиях ФИФА, и УЕФА к дальнейшему. сообщение" , - говорится в сообщении .
В нем отмечается, что "эти решения приняли сегодня Бюро Совета ФИФА и Исполнительный комитет УЕФА, соответственно, высшие органы, принимающие решения в обоих учреждениях по таким неотложным вопросам".
"Новый сильный удар санкции по агрессору! ... Соответствующие решения принял сегодня Совет ФИФА и Исполком УЕФА, и они начали действовать немедленно!" , – написал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в Facebook в понедельник.
Он также поблагодарил коллег из европейских и мировых футбольных ассоциаций, президента ФИФА Джанни Инфантино и президента УЕФА Александера Чеферина за ежедневные звонки поддержки и солидарности с украинским народом.
"Отдельно огромное спасибо УЕФА за разрыв сотрудничества с российским "Газпромом" во всех турнирах под эгидой европейского футбольного союза, который ранее уже забрал у Санкт-Петербурга право проведения финала Лиги чемпионов 2021/22 и лишил российские клубы и сборные возможности проводить матчи в России" , – подчеркнул Павелко.