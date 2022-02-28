Васильков, Белую церковь и Калиновку обстреливают ракетами

Города Васильков, Белую церковь и село Калиновка, Киевской области, обстреливают ракетами, сообщает Новое время.

Об обстреле Василькова сообщила мэр города Наталия Баласинович в Facebook.

"Васильков обстреливают ракетами! Все жильцы в укрытие! И не выходите к утру! Береги нас, Боже" , — написала она.

Также ГСЧС сообщил, что приблизительно в 19:10 в результате ракетного удара по городу Васильков, городу Белая Церковь и село Калиновка произошло разрушение пятиэтажного общежития и двух пятиэтажных домов.

Отмечается, что ГСЧС оказывает помощь по общежитию в городе Белая Церковь, а в городе Васильков и селе Калиновка подразделения спасателей не задействованы в связи с обстрелами.