Васильков, Белую церковь и Калиновку обстреливают ракетами
Города Васильков, Белую церковь и село Калиновка, Киевской области, обстреливают ракетами, сообщает Новое время.
Об обстреле Василькова сообщила мэр города Наталия Баласинович в Facebook.
"Васильков обстреливают ракетами! Все жильцы в укрытие! И не выходите к утру! Береги нас, Боже", — написала она.
Также ГСЧС сообщил, что приблизительно в 19:10 в результате ракетного удара по городу Васильков, городу Белая Церковь и село Калиновка произошло разрушение пятиэтажного общежития и двух пятиэтажных домов.
Отмечается, что ГСЧС оказывает помощь по общежитию в городе Белая Церковь, а в городе Васильков и селе Калиновка подразделения спасателей не задействованы в связи с обстрелами.