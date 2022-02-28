ОП: Пойман мэр Купянска, сдавший город

Купянского мэра, представителя партии ОПЗЖ Геннадия Мацегору задержали.﻿ Сперва об этом сообщили в эфире Украина 24. Позже информацию подтвердили в Офисе президента, сообщает Новое время.

О подробностях пока неизвестно.

28 февраля Купянская окружная прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство относительно Купянского мэра, представителя пророссийской партии ОПЗЖ Геннадия Мацегоры по статье Государственная измена.

В соцсетях появилось видео, где городской голова Купянска Геннадий Мацегора публично заявил о якобы подконтрольности города вражеским войскам России. В то время как наши бойцы Вооруженных Сил Украины героически отстаивают границы, председатель Купянской общины Харьковщины пошел на переговоры с врагом, заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.