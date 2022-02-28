Великобритания запретила российским судам заходить в свои порты
Великобритания запретила всем российским судам заходить в свои порты. Соответствующее распоряжение британского минтранса было разослано в портовые администрации, сообщает Новое время.
Это решение связано с неспровоцированным, умышленным нападением России на Украину – суверенное демократическое государство.
"Морской сектор является основополагающим для международной торговли, и мы должны играть свою роль в ограничении экономических интересов России. В таких обстоятельствах Департамент транспорта считает нецелесообразным, чтобы российские суда продолжали заходить в порты Великобритании", — говорится в документе.
Отныне не предоставляется доступ к портам Великобритании каких-либо судов, которые:
- находятся во владении, под контролем или во фрахте любого лица, связанного с РФ;
- ходят под русским флагом;
- зарегистрированы в РФ.
"Мы будем стараться оказывать поддержку портам Великобритании в идентификации российских судов в рамках этой программы, и будем связываться напрямую с соответствующими портами, когда идентифицируем суда, подпадающие под действие вышеупомянутого", – проинформировали в британском минтрансе.