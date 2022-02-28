Великобритания запретила российским судам заходить в свои порты

Великобритания запретила всем российским судам заходить в свои порты. Соответствующее распоряжение британского минтранса было разослано в портовые администрации, сообщает Новое время.

Это решение связано с неспровоцированным, умышленным нападением России на Украину – суверенное демократическое государство.

"Морской сектор является основополагающим для международной торговли, и мы должны играть свою роль в ограничении экономических интересов России. В таких обстоятельствах Департамент транспорта считает нецелесообразным, чтобы российские суда продолжали заходить в порты Великобритании" , — говорится в документе.

Отныне не предоставляется доступ к портам Великобритании каких-либо судов, которые:

находятся во владении, под контролем или во фрахте любого лица, связанного с РФ;

ходят под русским флагом;

зарегистрированы в РФ.