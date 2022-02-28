Восемь президентов призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС

Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении в открытом письме призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в Евросоюз, сообщает Новое время.

Заявление опубликовано, в частности, на сайте президента Латвии. В нем президенты подчеркивают, что Украина «заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС», призывают государства-члены «консолидировать политическую поддержку Украины на наивысшем уровне», а институции ЕС — принять меры для «немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открыть переговорный процесс».

Президенты стран ЕС также выразили солидарность с Украиной и ее народом.