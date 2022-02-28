Брюссель дал согласие на экстренное присоединение Украины к энергосистеме ЕС

Еврокомиссия и объединение европейских электросетей согласились начать процесс экстренного присоединения Украины единой энергосети ЕС и ожидают, что этот процесс займет несколько недель, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

С таким заявлением представительница Еврокомиссии выступила по окончании заседания Совета ЕС по энергетическим вопросам.

"Наш совместный с украинской стороной долгосрочный приоритет — это синхронизация украинской энергосистемы с европейской вместо российской" , - пояснила она.

Кадри Симсон напомнила, что российское вторжение в Украину началось тот день, когда Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме, что является первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.

"Я говорила с Германом Галущенко (министр энергетики Украины) и он проинформировал меня, что в нынешних условиях они не будут вновь воссоединяться с российской энергетической системой. Украина просит о чрезвычайно срочной синхронизации с европейской энергосистемой. Это технический вызов" , - рассказала еврокомиссар.

Впрочем, по ее словам техническая готовность Украины к этому шагу высока и европейские операторы дали согласие на присоединение Украины на исключительных условиях.