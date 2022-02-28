Starlink подъехал: интернет от Маска уже в Украине
Первая партия станций спутникового интернета компании миллиардера и филантропа Илона Маска StarLink прибыла в Украину, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в Telegram-канале главы Минцифры Михаила Федорова.
"Первая партия станций спутникового интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах!", — написал он.
Михаил Федоров обратился в Twitter к Илону Маску с просьбой обеспечить Украину доступ к спутниковому интернету его компании Starlink. Маск незамедлительно ответил согласием.