Российский и белорусский хоккей "забанили" в Международной федерации

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение исключить российские и белорусские сборные и клубы среди участников соревнований под своей эгидой на неопределенное время из-за агрессии против Украины, сообщает пресс-служба IIHF, сообщает Интерфакс-Украина.

"IIHF решительно осуждает использование военной силы и призывает использовать дипломатические средства для разрешения конфликта" , - говорится в сообщении.

Внеочередное заседание совета IIHF прошло в понедельник, 28 февраля.

Совет принял решение приостановить участие всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в каждой возрастной категории и во всех соревнованиях IIHF к дальнейшему сообщению.

Также Россия лишена права принимать молодежный чемпионат мира 2023 в Новосибирске и Омске.