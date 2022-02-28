Российский и белорусский хоккей "забанили" в Международной федерации
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение исключить российские и белорусские сборные и клубы среди участников соревнований под своей эгидой на неопределенное время из-за агрессии против Украины, сообщает пресс-служба IIHF, сообщает Интерфакс-Украина.
"IIHF решительно осуждает использование военной силы и призывает использовать дипломатические средства для разрешения конфликта" , - говорится в сообщении.
Внеочередное заседание совета IIHF прошло в понедельник, 28 февраля.
Совет принял решение приостановить участие всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в каждой возрастной категории и во всех соревнованиях IIHF к дальнейшему сообщению.
Также Россия лишена права принимать молодежный чемпионат мира 2023 в Новосибирске и Омске.
"Эти два действия были инициированы Советом IIHF, чтобы позволить обеспечить безопасность своих чемпионатов и всех игроков, официальных лиц и болельщиков" , - отмечается в заявлении.