Shell хочет покинуть проект "Северного потока-2"

Совет директоров Shell plc 28 февраля, объявил о своем намерении выйти из совместных проектов с "Газпромом" и связанными с ним организациями, сообщает Деловая столица.

Речь идет о 27,5% акций Shell завода по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2", 50% доли в Salym Petroleum Development и "Гидан Энерджи".

Shell также намерена прекратить участие в проекте газопровода "Северный поток-2".

"Мы шокированы гибелью людей в Украине в результате бессмысленного акта военной агрессии, который угрожает европейской безопасности" , — заявил генеральный директор Shell Бен ван Берден.

Персонал "Shell" в Украине и других странах работает вместе над реакцией компании на кризис на местном уровне.

В конце 2021 г. внеоборотные активы Shell в указанных предприятиях в России составляли около $3 млрд. Ожидается, что решение начать процесс выхода из совместных предприятий с "Газпромом" и связанными с ним организациями повлияет на балансовую стоимость активов "Shell" в России и приведет к их обесценению.