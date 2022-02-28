Атакам подверглись аэропорт Запорожья и Бердянский порт

Российский агрессор продолжает наносить ракетные удары по аэропорту Запорожья, а также авиаудары по Бердянскому морскому торговому порту, об этом заявил советник Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев, сообщает Интерфакс-Украина.

По его информации, размещенной Телеграмм-каналом Запорожской областной государственной администрации, в понедельник по аэропорту Запорожья были нанесены два ракетных удара.

Также, в понедельник агрессор атаковал Бердянский морской торговый порт. Военной авиацией РФ по порту выпущено две ракеты.