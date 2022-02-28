Зеленский: Обстрел Харькова артиллерией — военное преступление

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что за обстрел Харькова и убийство мирных жителей Россия будет отвечать в Международном трибунале, сообщает Новое время.

"Мирный город, мирные жилые районы, ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это не отдельный ошибочный залп, а сознательное уничтожение людей. Россияне знали, куда стреляют. За это преступление точно будет трибунал — международный. Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей" , — подчеркнул глава государства.

В обращении Зеленский также призвал полностью закрыть небо для российских ракет, самолетов и вертолетов, закрыть России вход во все порты, каналы и аэропорты мира, исключить страну-агрессор из Совбеза ООН и не покупать российские товары.