Mastercard заблокировала доступ к системе подсанкционным российским банкам
Mastercard заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям, сообщает Украинская правда.
"В результате санкций мы заблокировали несколько финансовых учреждений (России – ред.) в платежной системе Mastercard", – говорится в сообщении компании.
В сообщении отмечается, что Mastercard продолжит работу с регулирующими органами, чтобы полностью соблюдать обязательства по соблюдению требований санкционных требований.
В Mastercard также добавляют, что вторжение РФ "стало разрушительным для народа Украины".
Перечень заблокированных российских учреждений Mastercard пока не обнародует.
Mastercard предупредила российские банки, попавшие под санкции США, о приостановке их участия в международной платежной системе. Уведомления получили ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк.
Приостановка участия банка в платежной системе означает, что выпущенные им и его "дочкой" карты Mastercard и Visa перестанут работать за границей, а также в иностранных интернет-магазинах. В России карты будут работать – это должна обеспечить Национальная система платежных карт.