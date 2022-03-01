Сумская ОГА о последствиях обстрела воинской части в Ахтырке: 70 погибших

В Ахтырке в результате вчерашнего обстрела российскими оккупантами из артиллерии по воинской части ВСУ и разрушения здания снарядами есть много пострадавших и погибших, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

На месте работают спасатели ГСЧС и добровольцы, которые продолжают доставать тела погибших из-под завалов. Точное количество жертв обстрела из артиллерии и Градов пока неизвестно.

"Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище - под 70 умерших украинских бойцов. Данные наших 200-х готовим" , - написал он.

При этом глава ОГА добавляет, что войска РФ тоже "получают по заслуге".