Сумская ОГА о последствиях обстрела воинской части в Ахтырке: 70 погибших
В Ахтырке в результате вчерашнего обстрела российскими оккупантами из артиллерии по воинской части ВСУ и разрушения здания снарядами есть много пострадавших и погибших, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.
На месте работают спасатели ГСЧС и добровольцы, которые продолжают доставать тела погибших из-под завалов. Точное количество жертв обстрела из артиллерии и Градов пока неизвестно.
"Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище - под 70 умерших украинских бойцов. Данные наших 200-х готовим", - написал он.
При этом глава ОГА добавляет, что войска РФ тоже "получают по заслуге".
"Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой", - говорится в публикации.