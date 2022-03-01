Минобороны: за сутки ВСУ сбили 5 российских истребителей и вертолет

За сутки, 28 февраля, вооруженные силы сбили во время налетов на Украину 5 российских истребителей. Кроме того, ВСУ подбили вражеский вертолет, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Во время налета оккупантов на Васильков и Бровары истребители ВСУ перехватили и сбили два российских самолета, еще три самолета РФ были сбиты комплексами С-300. Всего 28 февраля было сбито 5 истребителей оккупантов, по предварительным данным это СУ-30 и СУ-35.

Кроме этого, украинские зенитчики возле Киева сбили крылатую ракету и один вертолет с помощью зенитных комплексов БУК-М1.

Украинские силы, сообщают в МОУ, не только оборонялись, но и атаковали: