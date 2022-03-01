Минобороны: за сутки ВСУ сбили 5 российских истребителей и вертолет

Минобороны: за сутки ВСУ сбили 5 российских истребителей и вертолет
Фото: Vitaly V. Kuzmin

За сутки, 28 февраля, вооруженные силы сбили во время налетов на Украину 5 российских истребителей. Кроме того, ВСУ подбили вражеский вертолет, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Во время налета оккупантов на Васильков и Бровары истребители ВСУ перехватили и сбили два российских самолета, еще три самолета РФ были сбиты комплексами С-300. Всего 28 февраля было сбито 5 истребителей оккупантов, по предварительным данным это СУ-30 и СУ-35.

Кроме этого, украинские зенитчики возле Киева сбили крылатую ракету и один вертолет с помощью зенитных комплексов БУК-М1.

Украинские силы, сообщают в МОУ, не только оборонялись, но и атаковали:

  • штурмовики СУ-25 в течение суток бомбили колонны бронетехники в Киевской и Житомирской областях;
  • бомбардировщики СУ-24 М нанесли 4 бомбовых удара по танковым и механизированным колоннам на Черниговщине и вблизи Бердянска;
  • "Байрактарами" уничтожили танк и 2 ЗРК "БУК".
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