Курс валют НБУ на 1 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 1 марта 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 28 февраля, не изменился и составил 29.25 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 28 февраля 2022 года.

Евро не изменился, и его курс составил 33.17 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 28 февраля 2022 года.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 28 февраля 2022 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 39.74 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 28 февраля 2022 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 31.81 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 28 февраля 2022 года.

Курс польского злотого не изменился и составил 7.30 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 28 февраля 2022 года.