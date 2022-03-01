Мэр: российская армия поставила блокпосты на въезд в Херсон

На въездах в Херсон армия российских оккупантов установила блокпосты, сообщает Новое время.

Как написал у себя в Facebook мэр города Игорь Колыхаев, сейчас сложно сказать, как будет развиваться ситуация.

Он подчеркнул, что Херсон был и остается украинским городом.

"Если бы я „сдал“ город, как пишут некоторые умники, вы бы это почувствовали в первый день. Не оскорбляйте меня такими фантазиями" , — отметил Колыхаев.

Он призвал сохранять спокойствие и благоразумие, не выходить во время комендантского часа, не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцировать противника на конфликты.