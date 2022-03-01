Директор роддома: Российский снаряд попал в роддом под Киевом
Недалеко от Киева российский снаряд попал в роддом частной сети "Адонис". Людей успели эвакуировать, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Частный роддом сети "Адонис" находится в селе Бузовая на Житомирской трассе возле Киева. В этом районе уже несколько дней идут очень упорные бои, поскольку враг пытается заблокировать Киев с запада и юго-запада
"Все спрашивают, что с роддомом. Спасибо за поддержку. В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Главное - не нужно сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном месте и безопасности. Это точно", - говорится в сообщении.