Директор роддома: Российский снаряд попал в роддом под Киевом

Недалеко от Киева российский снаряд попал в роддом частной сети "Адонис". Людей успели эвакуировать, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Частный роддом сети "Адонис" находится в селе Бузовая на Житомирской трассе возле Киева. В этом районе уже несколько дней идут очень упорные бои, поскольку враг пытается заблокировать Киев с запада и юго-запада