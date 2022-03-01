УЕФА расторг контракт с Газпромом

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разорвал соглашение с газовым монополистом России Газпромом после полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает Новое время.

Как сообщает официальный сайт организации, решение прекратить сотрудничество с компанией во всех своих турнирах.

Решение вступает в силу незамедлительно и относится ко всем существующим соглашениям, в том числе в Лиге чемпионов, турнирах для сборных и Евро-2024.

Примечательно, что в мае 2021 года УЕФА продлил соглашение с Газпромом. Компания должна была спонсировать два чемпионата Европы и Лигу чемпионов до 2024 года.