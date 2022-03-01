Генштаб: Диверсанты пытались прорваться в Чернигов и были уничтожены

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили о ситуации по состоянию на 6:00 1 марта. Противник продолжает наносить ракетные удары и применять диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"На Сиверщине продолжаются оборонительные бои с целью недопущения продвижения противника в столицу с северо-восточного направления".

В пригороде Чернигова отмечено появление отдельных ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками" , – говорится в сообщении.

В других направлениях танковые и механизированные части украинской армии, при поддержке авиации и артиллерии, продолжают ведение оборонительных боев. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами.

"На Слобожанщине механизированные бригады и БТГр Десантно-штурмовые войска из состава оперативной группировки уничтожают живую силу и военную технику российских оккупантов, что пытается вклиниться и восстановили положения по первому рубежу обороны" , - заявили в Генштабе.

Украинские военные держат оборону Киева – удерживают внешние рубежи столицы и критически важные объекты инфраструктуры.

"Идут активные меры по обнаружению и уничтожению ДРГ противника, который, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодевается в военную форму Вооруженных Сил, национальной гвардии и национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск" , - говорится в сообщении.