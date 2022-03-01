Киберполиция призвала VPN-сервисам по всему миру прекратить сотрудничество с РФ
Украинская киберполиция обратилась с официальными запросами к 30 международным VPN-сервисам с призывом прекратить оказывать услуги пользователям с российскими IP-адресами, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.
"VPN-сервисы используются оккупантом для анонимизации в сети Интернет и распространения дезинформации и совершения противоправной деятельности против населения Украины", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.
В нем уточняется, что компания Keepsolid уже отреагировала на запрос украинских правоохранителей и приняла решения о прекращении сотрудничества с пользователями из РФ.
"Киберполиция призывает другие VPN-сервисы поддержать Украину и прекратить оказание услуг оккупанту", - подытожили в Нацполиции.