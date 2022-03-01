Испания собирается легализовать всех украинцев, находящихся в стране

Премьер Испании объявил о намерении легализовать всех находящихся в стране без документов украинцев. Об этом заявил премьер Испании Педро Санчес, сообщает Европейская правда.

"В Испании проживает около 100 тысяч украинцев. Мы собираемся принять комплекс мер, чтобы они могли легально жить и работать, а также гарантировать им доступ к образованию, здравоохранению и социальной политике, как и для любого гражданина нашей страны" , - написал он в Twitter.