В Сумской области Байрактар уже уничтожил около 100 российских танков и 20 Градов
В Сумской области появился первый ударный беспилотник Байрактар, который уже нанес точечный удар по колоннам российской техники и уничтожил сотни единиц. Об этом заявил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, сообщает Новое время.
"Первый такой пример — это было уничтожено около 100 танков, около 20 Градов, бензовозы и бронетехнику", — отметил он.
Живицкий добавил, что ожидают прибытие еще нескольких Байрактаров, а также европейских конвоев с защитой для военных: рациями, тепловизорами.