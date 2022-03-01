Мэр: Херсон по-прежнему Украина

Херсон эту ночь прожил без обстрелов, городские власти выполняют свой функционал - уборка, вывоз мусора, транспорт – в штатном режиме. Об этом заявил мэр города Игорь Колыхаев в Facebook утром во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Первый день весны. Херсон по-прежнему Украина… На сегодня задачей номер один остается контроль за работой магазинов, аптек и т.д.", – написал он.

Мэр напомнил, что вчера были открыты счета для финансовой поддержки города, и люди со всего мира уже начали ее оказывать.