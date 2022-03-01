"Укрнафта" приостановила работу двух газоперерабатывающих заводов

ПАО «Укрнафта» продолжает добывать нефть и газ на всех объектах, за исключением находящихся вблизи активных боевых действий, сообщила пресс-служба компании, сообщает Enkorr.

В целях безопасности работников приостановлена работа двух газоперерабатывающих заводов в Черниговской и Сумской областях, но компания продолжает поставки газа населенным пунктам на Востоке страны, инфраструктура которых зависит от «Укрнафты».

Обстрелы оккупационных войск РФ нанесли разрушение инфраструктуры компании в Ахтырке. Поврежден один из резервуаров, в котором хранились нефтяные остатки. В результате обстрела возник пожар. Основные резервуары хранения нефти не повреждены.

«С сожалением сообщаем, что в результате российской агрессии и обстрелов Ахтырки погибли четыре сотрудника компании. Их семьям «Укрнафта» предоставила материальную помощь», - отметили в компании.

Компания продолжает выполнять свои обязательства по выплате заработной платы. Кроме этого, на прошлой неделе всем работникам была выплачена дополнительная материальная помощь в размере месячного заработка. Для работников и их семей, эвакуированных из мест боевых действий, организованы пункты размещения в г. Долина и Надвирна.

«Укрнафта» также поддерживает украинских бойцов и оказывает финансовую помощь, одежду, обувь и топливо подразделениям территориальной обороны в общинах, где работает компания.