Генштаб ВСУ назвал потери войск России с начала войны
В Генеральном штабе ВСУ опубликовали данные о суммарных потерях российских военных с начала вторжения в Украину.
По состоянию на 6:00 1 марта было взято в плен 200 военных противника, потери в личном составе – 5710 человек.
Также уничтожены или повреждены:
- самолетов – 29,
- вертолетов – 29,
- танков ‒ 198,
- ББМ – 846,
- артиллерийских систем – 77,
- средства ПВО – 7,
- РСЗО - 24,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- катера – 2,
- автомобильной техники – 305.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.