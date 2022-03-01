Генштаб ВСУ назвал потери войск России с начала войны

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали данные о суммарных потерях российских военных с начала вторжения в Украину.

По состоянию на 6:00 1 марта было взято в плен 200 военных противника, потери в личном составе – 5710 человек.

Также уничтожены или повреждены:

самолетов – 29,

вертолетов – 29,

танков ‒ 198,

ББМ – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО - 24,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.