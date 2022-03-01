Генштаб ВСУ назвал потери войск России с начала войны

Генштаб ВСУ назвал потери войск России с начала войны
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ опубликовали данные о суммарных потерях российских военных с начала вторжения в Украину.

По состоянию на 6:00 1 марта было взято в плен 200 военных противника, потери в личном составе – 5710 человек.

Также уничтожены или повреждены:

  • самолетов – 29,
  • вертолетов – 29,
  • танков ‒ 198,
  • ББМ – 846,
  • артиллерийских систем – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО - 24,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2,
  • автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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