Северодонецкий "Азот" остановил производство и безопасен для города — Group DF

Северодонецкий "Азот" как химическое предприятие не представляет какой-либо опасности для жителей города и региона, говорится в заявлении Group DF в связи с появлением в СМИ информации о якобы готовящемся или уже произошедшем минировании складов с аммиаком, сообщает Интерфакс-Украина.

"В связи с началом военных действий на заводе было полностью остановлено все производство: остановлены все ключевые цеха, завод прекратил производство удобрений", - отмечается в документе.

Согласно ему, на предприятии полностью выработан (переработан) аммиак и освобождено аммиакохранилище.

Остатки готовой продукции (удобрения) и химикаты, находившиеся на территории завода, в полном объеме вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области, отметила Group DF.

Служба безопасности и техническая служба завода провели полный дополнительный осмотр всех производственных цехов и складов предприятия на предмет наличия опасных химических веществ: таких веществ на территории предприятия нет, сказано в заявлении.

Group DF напомнила, что не впервые сталкивается с ситуацией, когда недостоверная информация о химических предприятиях группы используется в гибридных информационных войнах. Аналогичные информационные "вбросы" происходили по отношению к "Стиролу" - предприятию, которое Group DF контролировала до 2014 года.