В Украине запустили чат-бот для фиксации военных преступлений РФ
В Украине запустили чат-бот TRIBUNAL.UA для Telegram, с помощью которого можно фиксировать военные преступления российских оккупантов — авторы инициативы говорят, что все материалы будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге, сообщает Новое время.
Чат-бот TRIBUNAL.UA собирает фото- и видео-доказательства для юридических исков.
"Сейчас каждый украинец — свидетель войны. Все случаи совершения преступления должны быть зафиксированы и использованы в юридической плоскости на международной арене для того, чтобы увидеть Владимира Путина в Гааге", — рассказали авторы бота.
В первую очередь, TRIBUNAL.UA понадобится силам территориальной обороны, находящимся все время на улицах. В то же время, им может воспользоваться любой, имея в руках смартфон с камерой.
Чтобы зафиксировать преступление, нужно взять камеру и снять:
1. Собственное лицо, назовите: свое ФИО, дату, время и точное место съемки (геолокация).
2. Свидетельства раненых и пострадавших с указанием ФИО и даты рождения, контактных данных (адрес, номер телефона).
3. Детали повреждения имущества (здания, транспортные средства, другое имущество).
4. Детали врага (техника, оружие врага, передвижение, личные данные).
Что фиксировать?
1. Доказательства убийства и насилия в отношении гражданских или военных лиц:
— убийства;
— пытки (избиение, изнасилование, увечье);
—удержание в заложниках или в плену.
2. Доказательства использования оружия и военной техники РФ:
— обстрелы из стрелкового оружия, артиллерии или с воздуха;
— использование огнестрельного оружия;
— передвижение и применение военной техники.
3. Доказательства грабежа, завладения и разрушения имущества гражданского общества и государства:
— присвоение и разрушение имущества, транспорта, горючего;
— разрушение культурных памятников.
4. Персональные данные врага:
— персональные данные, документы, паспорта;
— позывные и псевдонимы;
— опознавательные знаки.
Фото: TRIBUNAL