В Украине запустили чат-бот для фиксации военных преступлений РФ

В Украине запустили чат-бот TRIBUNAL.UA для Telegram, с помощью которого можно фиксировать военные преступления российских оккупантов — авторы инициативы говорят, что все материалы будут использованы в Международном уголовном суде в Гааге, сообщает Новое время.

Чат-бот TRIBUNAL.UA собирает фото- и видео-доказательства для юридических исков.

"Сейчас каждый украинец — свидетель войны. Все случаи совершения преступления должны быть зафиксированы и использованы в юридической плоскости на международной арене для того, чтобы увидеть Владимира Путина в Гааге" , — рассказали авторы бота.

В первую очередь, TRIBUNAL.UA понадобится силам территориальной обороны, находящимся все время на улицах. В то же время, им может воспользоваться любой, имея в руках смартфон с камерой.

Чтобы зафиксировать преступление, нужно взять камеру и снять:

1. Собственное лицо, назовите: свое ФИО, дату, время и точное место съемки (геолокация).

2. Свидетельства раненых и пострадавших с указанием ФИО и даты рождения, контактных данных (адрес, номер телефона).

3. Детали повреждения имущества (здания, транспортные средства, другое имущество).

4. Детали врага (техника, оружие врага, передвижение, личные данные).

Что фиксировать?

1. Доказательства убийства и насилия в отношении гражданских или военных лиц:

— убийства;

— пытки (избиение, изнасилование, увечье);

—удержание в заложниках или в плену.

2. Доказательства использования оружия и военной техники РФ:

— обстрелы из стрелкового оружия, артиллерии или с воздуха;

— использование огнестрельного оружия;

— передвижение и применение военной техники.

3. Доказательства грабежа, завладения и разрушения имущества гражданского общества и государства:

— присвоение и разрушение имущества, транспорта, горючего;

— разрушение культурных памятников.

4. Персональные данные врага:

— персональные данные, документы, паспорта;

— позывные и псевдонимы;

— опознавательные знаки.

Фото: TRIBUNAL