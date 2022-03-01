Резников: враг в агонии, он уже не может воевать с нами

У вражеских войск началась агония, они не способны больше воевать с вооруженными украинцами. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников у себя в Facebook﻿.

"Дорогие украинцы! 122 часа сопротивления. На пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония. Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство того, что они не способны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы", – пишет Резников.

По его словам, такие действия являются военным преступлением.

"Его непосредственные исполнители и организаторы обречены на оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал. Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове", – предложил министр.

Он напомнил, что именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления.

"Теперь «Харьковский трибунал» должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые его уже «превзошли». Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери. Хочу отметить наших ребят на востоке. Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует", – заметил Резников.

Он также отметил, что "на экономическом фронте Россия уже испытала сокрушительные разрушения" .

"Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти. К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ИТ-сообщество. Повышаются поставки оружия и всего необходимого из Европы. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте", – сообщает министр.

По его информации, "сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им лжет" и что "нет никакой «спецоперации», есть обычная захватническая война" , на которой погибли уже тысячи россиян.