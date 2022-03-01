Нефть дорожает из-за опасений по поводу поставок

Цены на нефть выросли во вторник, так как опасения по поводу возможного перебоя с поставками из-за вторжения России в Украину перевесили разговоры о скоординированном глобальном выпуске запасов сырой нефти для успокоения рынков, сообщает Enkorr.

Стоимость барреля майской нефти Brent 1 марта к 8:48 по Киеву составила $99,94 (+2,01%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по $97,41 (+1,77%). Пиковые цены на эталонные сорта нефти достигли после вторжения России в Украину $105,79 и $99,10 соответственно.

Обеспокоенность по поводу сокращения поставок привела к росту цен. Мирные переговоры между РФ и Украиной в понедельник завершились тем, что официальные лица вернулись в столицы для дальнейших консультаций. Это говорит о том, что о мирном разрешении конфликта говорить еще слишком рано.

«Хрупкая ситуация на Украине, а также финансовые и энергетические санкции против России будут поддерживать энергетический кризис и [цены на] нефть значительно выше $100/барр. в ближайшей перспективе и даже выше, если продолжится эскалация конфликта», — написала в своем отчете Луиза Диксон, старший аналитик рынка нефти из Rystad Energy.

Крупные нефтегазовые компании, в том числе BP и Shell, объявили о планах выхода из российских операций и совместных предприятий.

Покупатели российской нефти сталкиваются с трудностями в связи с платежами и наличием доступных танкеров, поскольку западные санкции против РФ в ответ на вторжение в Украину вступают в силу.

Между тем, заводы в Азии быстро восстановились в феврале на фоне признаков того, что пандемия коронавируса оказывает меньшее влияние на бизнес, что подразумевает увеличение спроса на нефть.

В то же время рост цен ограничен обсуждением Соединенными Штатами и их союзниками скоординированного выпуска запасов сырой нефти для смягчения перебоев с поставками. По сообщениям СМИ, этот выпуск может составить от 60 до 70 млн барр.

«Этот вероятный релиз пока сдерживает рост цен на нефть», — отмечается в аналитической записке Commonwealth Bank of Australia.

Международное энергетическое агентство (МЭА) проведет 1 марта внеочередное министерское совещание, чтобы обсудить, какую роль его члены могут сыграть в стабилизации нефтяных рынков.

Россия, называющая свои действия на Украине «спецоперацией», экспортирует от 4 до 5 млн барр. сырой нефти в сутки и от 2 до 3 млн барр. нефтепродуктов в сутки.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие производители, включая РФ, проведут свой министерский саммит 2 марта. Ожидается, что на нем будет принято решение придерживаться политики постепенного увеличения поставок.