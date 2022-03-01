"Школа_инфо" запускает образовательную инициативу для учащихся 1-4 классов

Образовательное Viber-сообщество "Школа_инфо" в условиях военного положения запустило образовательную инициативу для учащихся 1-4 классов, вскоре запустят и для 5-6 классов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Крупнейшее в Украине образовательное Viber-сообщество "Школа_инфо" в условиях военного положения запускает образовательную инициативу. В школе-онлайн будут ежедневно публиковать задачи для учащихся 1-4 классов, чтобы вынужденные "каникулы" не мешали развитию и получению образования" , - говорится в сообщении канала Ukraine NOW.

Отмечается, что на следующей неделе планируется запустить задание и для учащихся 5-6 классов.

Согласно сообщению, учебный план был разработан Институтом когнитивного моделирования вместе со Школой "Базис". В частности, он содержит задачи по английскому языку, математике, логике, грамоте, науке, чтении, физкультуре.

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