OKKO сняло ограничения на заправку дизтопливом

Автозаправочные комплексы (АЗК) сети ОККО сняли ограничения на заправку дизельным топливом, сообщает Интерфакс-Украина.

"Рассчитаться можно как наличными, так и банковскими картами, при отсутствии технических неисправностей системы", - сообщается сети в Facebook в понедельник вечером.

Кроме того, в столице и Киевской области объем заправки бензинами 92 и 95 увеличен с 20 до 50 литров на одно частное авто.

Сеть АЗК "ОККО" ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group. Является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, которая насчитывает 425 автозаправочных комплексов.