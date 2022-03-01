ОГА: Мариуполь и Волноваха под давлением врага, но держатся
В Донецкой области города Мариуполь и Волноваха находятся под давлением врага, но держатся. Об этом написал глава Донецкой ОГА.
В Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач, город без электричества.
Волноваха почти уничтожена, оттуда эвакуировано около 30 человек, еще сотня уехала самостоятельно.
Приблизительно в 5 утра были обстрелы в районе Новоселовки Третьей, гражданское население не пострадало.
В Верхнеторецком жители частично возобновили электроснабжение своими силами, отметил Кириленко.
Без электроснабжения остаются Тоненькое, Северное, Водяное, Невельское и Новоселовка Вторая.
Как сообщает Кириленко, по Красногоровке в 01:50 было выпущено 12 снарядов АГС.
С 5-6 утра начались обстрелы в направлении Луганского, пострадавших гражданских нет.
"Мы пережили страшную зиму и начинаем новую украинскую весну" , - написал он.