ОГА: Мариуполь и Волноваха под давлением врага, но держатся

В Донецкой области города Мариуполь и Волноваха находятся под давлением врага, но держатся. Об этом написал глава Донецкой ОГА.

В Мариуполе из-за вражеских обстрелов перебиты линии электропередач, город без электричества.

Волноваха почти уничтожена, оттуда эвакуировано около 30 человек, еще сотня уехала самостоятельно.

Приблизительно в 5 утра были обстрелы в районе Новоселовки Третьей, гражданское население не пострадало.

В Верхнеторецком жители частично возобновили электроснабжение своими силами, отметил Кириленко.

Без электроснабжения остаются Тоненькое, Северное, Водяное, Невельское и Новоселовка Вторая.

Как сообщает Кириленко, по Красногоровке в 01:50 было выпущено 12 снарядов АГС.

С 5-6 утра начались обстрелы в направлении Луганского, пострадавших гражданских нет.