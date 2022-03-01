Госспецсвязи: в местах боевых действий возможны проблемы со связью

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом в местах, где происходят/происходили боевые действия, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это связано с тем, что в результате нашего героического сопротивления может страдать инфраструктура операторов. Национа ﻿﻿ льный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи оперативно мониторит и контролирует ситуацию" , - отмечается в сообщении.

Госспецсвязи, как администратор связи Украины, плодотворно сотрудничает с операторами и провайдерами. Кроме того, операторы фиксируют большие нагрузки на сети, поэтому возможны перебои со связью.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, в результате авианалета город остался практически без снабжения электроэнергией: могут быть перебои с мобильной связью и интернетом.