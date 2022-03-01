В Альфа-Банке Украина заявили, что санкции против Фридмана и Авена по нему не ударят

Санкции против российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена на бизнес Альфа-Банка в Украине не влияют, заявили в финучреждении, сообщает Новое время.

Отмечается, что ЕС ввел санкции исключительно против частных лиц. США и Великобритания против них санкции пока не вводили.

"Михаил Фридман (32,86%) и Петр Авен (12,40%) действительно являются акционерами ABH Holdings S.A. Но данная доля не является контрольным пакетом владения, что неоднократно подтверждалось регулирующими органами Украины. В этой связи, санкции касаются акционеров, как частных лиц, а не банка в целом. На обычную работу Альфа-Банка Украина санкции не влияют. Банк работает без ограничений. Более того, рассматривается вопрос изменения структуры собственности банка для соответствия требованиям международного и национального законодательства и обеспечения бесперебойной работы и сервиса для клиентов», - заявили в банке.

Альфа-Банк Украина входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA со штаб-квартирой в Люксембурге и является одним из крупнейших украинских частных банков. По данным банка, его крупнейшими конечными акционерами опосредованно являются Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%), Петр Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%), Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний (3,8736%) и Андрей Косогов (3,6716%).