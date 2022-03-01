"Укрзализныця" расширяет список эвакуационных поездов

В условиях развязанной Россией войны против Украины Укрзализныця" продолжает осуществлять эвакуацию граждан к западной границе и расширяет список эвакуационных поездов, сообщает Дело.

"Для улучшения обслуживания пассажиров, следующих на Государственную границу Украины со странами ЕС, назначены дизель-поезда, которые будут курсировать по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Хелм и обратно", — отмечается в сообщении УЗ.

Поезд №7614/7615 Львов – Ковель – Ягодин – Хелм будет отправляться из Львова 1 марта в 14:00.

Посадка в дизель-поезда будет производиться в порядке живой очереди. Предпочтение будут отдавать женщинам, детям и пожилым людям.

Поезд №45 Краматорск-Ужгород в 8:00 отправился из Лимана в Краматорск. Из Краматорска планируется отправление в 12:00 в Ужгород.

"Укрзалізниця" также прицепит дополнительные вагоны к поезду №67 Киев – Варшава, чтобы обеспечить выезд прежде всего женщин и детей из Киева. Поезд отправится с киевского вокзала в 19:13.

На границе с Польшей этим пассажирам будет предоставлен специальный поезд из польских вагонов, который доставит их в Варшаву, где им обеспечат убежище, еду и все необходимое для проживания на первое время.

Чтобы обеспечить спрос на выезд за границу всех желающих, дополнительные вагоны станции Львов также прицеплены к поезду №36 сообщением Одесса – Перемышль.

В 12:40 с левого берега Киева отправится "Интерсити" Дарница – Львов.