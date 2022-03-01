Ляшко обратился к российским врачам: это не война, а терроризм

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратился к российским врачам. Он призвал осудить открыто войну против Украины и сказать правду своим пациентам, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Медицинские работники и представители медицинской науки, проживающие и работающие в Российской Федерации. Как врач к врачам, как министр здравоохранения Украины обращаюсь к вам. Обращаюсь не с просьбой, а с четким посланием! Вы еще наверняка думаете, что в Украине , проводится какая-то "военная операция", которая не имеет никакого отношения к вам или вашей работе? Так это не так!" , - обратился Ляшко.

Он отметил, что Украине идет война, даже больше не война, а терроризм, который координируется действиями президента РФ.

"Это терроризм, потому что ваши военные обстреливают мирные кварталы наших городов, стреляют в машины экстренной медицинской помощи, разрушают наши больницы бомбами, не дают доказать лекарства и продукты питания в больнице, убили уже 16 детей (еще 45 детей с разными степенями ранений спасли наши). медики), …" , - написал Ляшко.

Глава Минздрава подчеркнул, даже на шестые сутки войны, врачи РФ, которые, в частности, давали клятву Гиппократа и обещали "чисто и непорочно проводить свою жизнь и свое искусство", просто наблюдают, как действия российского лидера приводят к гуманитарной катастрофе.

"Вы не предприняли никакого действия, чтобы осудить и остановить войну в Украине, чтобы по крайней мере проявить солидарность к вашим коллегам по профессии, не говоря уже просто о том, чтобы осудить смерти невинных граждан. Вы продолжаете думать, что это где-то там, и это вас не будет касаться. Это не "там". Это здесь! В свободной и независимой Украине, которую поддерживает весь цивилизованный мир!" , - отметил Ляшко.

В свою очередь он обратил внимание на то, что врачи в РФ и ученые, уже в ближайшее время почувствуют действие санкций, введенных мировым сообществом против России, пытаясь сдержать этот сумасшедший марш.

"Скоро и вы почувствуете, что такое быть без лекарств ведущих мировых производителей, которые не приедут к вам в страну, которую уже игнорирует весь мир. Вы почувствуете то, что чувствую сегодня я, когда из-за действий оккупантов, пришедших из вашей страны, не могу доставить в города, на путях и окрестностях которых происходят боевые действия, лекарства, которые должны были бы спасти чью-то жизнь. Вы будете смотреть в глаза своему пациенту, которому не сможете помочь, и задумаетесь, почему я не вышел 24, 25, … февраля или 1 марта на площадь с требованием остановить войну" , - подчеркнул министр.

Он добавил, что врачей РФ уже исключают из мировых профессиональных ассоциаций, лишат возможности публиковаться в мировых научных журналах и уже лишили возможности посетить большинство стран мира и принять участие в мировых конгрессах и увидеть инновационные разработки медицинской отрасли.