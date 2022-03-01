Йоханнис: Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины в ЕС

Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Республики Молдова и Грузии в Европейский Союз, сообщает ТСН.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Республики Молдова и Грузии в Европейский союз. Место этих партнеров ЕС – в европейской семье, и Румыния сделает все возможное, чтобы это стало реальностью" , – написал он в Twitter.

28 февраля президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении в открытом письме призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Это произошло после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским заявки на членство в Европейском Союзе, которую он просит рассмотреть по специальной процедуре – в кратчайшие сроки.