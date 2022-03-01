Беларусь привела в готовность силы ПВО

Белорусская армия не участвовала и не собирается участвовать в спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно", — заявил глава государства во время расширенного заседания Совбеза в Минске.

Слова президента приводит приближенный к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко также заверил, что российское руководство никогда не ставило перед Беларусью этот вопрос - о ее участии в вооруженном конфликте.

"Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости", — заявил он.

При этом, по словам Лукашенко, в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить "ударов в спину" российским войскам.

"Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами", - сказал он.