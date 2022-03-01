Подоляк: Маски окончательно сброшены
Советник главы Офиса президента Украины заявил, что Россия сбросила маски и теперь активно обстреливает центры городов.
Об этом он написал в Twitter.
"Маски окончательно сброшены. РФ активно обстреливает центры городов, наносит прямые ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и органам власти", - написал Подоляк.
По его словам, цель России понятна – массовая паника, жертвы среди гражданского населения, разрушение инфраструктуры.
"Украина достойно сражается", - отметил он.