Приватбанк отменил комиссию за зачисление SWIFT-переводов для физлиц

С 26 февраля по 11 марта 2022 года Приватбанк не будет взимать комиссию за зачисление SWIFT-переводов для физических лиц, — сообщает пресс-служба банка, сообщает Минфин.

Все платежи SWIFT в Приватбанке осуществляются по стандарту SWIFT gpi, поэтому средства поступают на счета в течение суток, а 40% платежей зачисляются получателю всего за 5 минут.

SWIFT-перевод засчитывается на счет клиента или карту, реквизиты которой указываются при отправке.