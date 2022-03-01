ГСЧС: в Харькове ликвидировано 19 случаев возгорания за сутки

По состоянию на 8 утра в Харьковской области сотрудники ГСЧС в течение суток 44 раза выезжали по сигналу "Тревога". Из них 25 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний. Об этом сообщил внештатный советник МВД Антон Геращенко на своем Телеграм-канале﻿.

По его информации, в самом городе было 19 случаев вызова ГСЧС и 6 в области.

Также 10 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению, 10 – другие выезды.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС проводили разминочные работы: было обезврежено 69 взрывоопасных предметов.

За сутки было ликвидировано 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами.

В самой ГСЧС сообщают﻿, что в результате обстрела здания Харьковской ОГА пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. Число погибших уточняется.

Возгорание на кровле оперного театра ликвидировано. От ГСЧС привлечено более 40 человек и 7 ед. техники.