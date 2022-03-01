Евросоюз готовится к перебоям в поставках газа из РФ

Евросоюз принимает меры, чтобы быть готовым к последствиям на случай, если война, развязанная РФ против Украины приведет к перебоям с поставками в ЕС российского газа. Об этом рассказал член Еврокомиссии (ЕК) Кадри Симсон, сообщает Enkorr.

«Сегодня я рассказала министрам [энергетики стран ЕС] о нашем чрезвычайном плане. По нашей нынешней оценке, Европейский союз сможет прийти к концу зимнего сезона при полной [энергетической] безопасности, — сказала еврокомиссар в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике. — В настоящее время потоки газа с Востока на Запад продолжаются. Поставки энергии Европейскому союзу повысились. И нужно также сказать, что метеорологические прогнозы благоприятны».

По ее словам, в ЕС на данный момент уровень запасов газа составляет около 30% от емкости хранилищ. Министры на заседании совета заявили, что сверстаны их национальные планы подготовки на случай проблем с поставками.

Но эта картина, отметила член ЕК, не исключает рисков. После санкций ЕС и международного сообщества в отношении России, считает она, можно ожидать ответных мер Москвы, которые будут иметь последствия для торговли энергоносителями.

«В случае полного прекращения поставок, разумеется, у нас возникнет огромный дефицит. И у нас имеются инструменты, чтобы контролировать его последствия», — заявила Симсон .

На заседании Совета министров по энергетике, в частности, обсуждался вопрос о поисках альтернативных поставщиков газа, идет соответствующая работа, и уже отмечено повышение поставок СПГ в Европу в январе и феврале. Дальнейшее возрастание снабжения СПГ потребует координации на уровне Евросоюза. ЕК создаст специальную платформу и контактную группу из представителей государств-членов ЕС и энергетических операторов.

Цель этой работы — успешно завершить зимний сезон при очень низких запасах газа.

«Если нынешняя ситуация продлится, мы придем к 18% запасов в апреле при 30% в предыдущие годы. Поэтому важно хорошо спланировать наши запасы газа до конца зимы, но особенно для следующей зимы», — сообщила еврокомиссар.

В связи с этим, отметила Симсон, Еврокомиссия предложила «сформулировать целенаправленные меры» по обеспечению запасов газа.

Как сообщалось ранее, цена газа в Европе с открытием торгов на спотовом рынке в понедельник 28 февраля выросла на 25% по отношению к уровням закрытия 25 февраля и достигла $1050/тыс. кубометров.