Глава ОГА: За уничтожение вражеской техники в Николаеве будут платить $1000

Жители Николаевской области, которые будут уничтожать военную технику россиян, получат денежное вознаграждение в размере $1 тыс. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Идёт перемещение техники в три колоны, со стороны Снигиревки, Баштанки. Работает наша техника, "вертушки" палят их. Будем платить за сожженную технику вознаграждение в $1000", — сказал Ким в видеообращении, обнародованном в телеграмме.

Позже он уточнил, что по Николаеву перемещается военная техника ВСУ и попросил граждан не мешать военным.