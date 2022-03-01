Разведка США: Путин в гневе и срывается на окружении

По информации разведки США, президент РФ Владимир Путин разгневан ходом войны России против Украины и срывается на свое окружение. Об этом, ссылаясь на американское телевидение, сообщает Новое время.

Телеканал со ссылкой на источники отмечает, что такое поведение нетипично для Путина, обычно он сдерживает свои эмоции.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "военной операции" против Украины.

Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.