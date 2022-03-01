Лукашенко прокомментировал переговоры РФ и Украины

Александр Лукашенко считает, что состоявшаяся российско-украинская встреча внушает ему осторожный оптимизм, сообщает Страна UA.

"Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за 5 часов сделали свою работу на первом этапе" , - сказал Лукашенко.

Напомним, 28 февраля прошли переговоры РФ и Украины в Гомельской области. Шли они порядка 5 часов.

"Российская и украинская делегация сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения" , - заявил советник главы Офиса президента Украины Подоляк.

Впрочем, Зеленский также добавил, что "нужного результата" во время переговоров с Россией достичь не удалось.