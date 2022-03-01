Шойгу оправдывает войну против Украины защитой России

Министр обороны России Шойгу заявил, что главной задачей войны России против Украины является защита РФ от военной угрозы со стороны запада, сообщает Украинская правда.

"Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине" , - сказал он.

По словам Шойгу, армия РФ не "оккупирует украинскую территорию, а принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей".

По его словам, удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.

Кроме того, Минобороны России проведет в августе международный антифашистский конгресс, сказал Шойгу.