Зеленский: Россия - государство террорист

Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором заявил, что Россия является государством-террористом.

Видео свежего обращения опубликовано на странице﻿ Офиса президента.

"Харьков. Удар крылатой ракетой. В крупнейшую площадь Европы. В площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такое утро народа Украины.

Ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор. После такого Россия – это государство-террорист. Никто не простит. Никто не забудет", - заявил Зеленский.

Президент Украины потребовал от мирового сообщества признания России государством-террористом, а виновников этого преступления судить по законам в международных судах.

Владимир Зеленский отметил, что Харьков и Киев сейчас являются самыми важными мишенями, поэтому защита столицы сейчас ключевой приоритет для государства.

С целью обеспечить максимальную защиту Киева, Владимир Зеленский принял решение назначить нового главу военной администрации Киева. Им стал Николай Жирнов.

"Оборона столицы - прежде всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к нашей столице, чтобы у киевлян было все необходимое. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич", - сказал глава государства в своём видеообращении во вторник.

Украина также отзывает послов из Грузии и Киргизии из-за их враждебных позиций.

"Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации. За оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзовем посла из Грузии. За преграды для добровольцев, желающих нам помочь. За безнравственную позицию по поводу санкций", - заявил Зеленский.

Также президент Украины поблагодарил медиков, которые круглосуточно выполняют свои обязанности и спасают украинцев, и простых украинцев, которые своими силами пытаются противостоять оккупантам.