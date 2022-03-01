ЕС объявил России тотальную экономическую войну

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз устроит масштабную экономическую войну против России. Об этом, ссылаясь на французское телевидение, пишет Елена Качуровская, Корреспондент.

"Мы собираемся вести полномасштабную экономическую и финансовую войну с Россией", – сказал Брюно Ле Мэр.

По его словам, санкции против России ударят по режиму в самое сердце.

"Российский народ тоже заплатит за последствия", – добавил Брюно Ле Мэр.

Министр отметил, что "в случае необходимости" готовится новый залп экономических санкций.

"Мы уже видим эффект. Военный бюджет Путина уже почти сведен на нет. Мы вызовем коллапс российской экономики", – сказал министр.

По его словам, ось США-ЕС приносит свои плоды.