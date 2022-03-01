В Украине запустили приложение "Воздушная тревога" для Android и Apple

В Украине появилось приложение, которое будет информировать об опасности из воздуха в конкретном регионе, сообщает Левый берег.

"Приложение уже доступно в Google Play Market и AppStore. Не требует регистрации, не собирает персональные данные пользователей или данные о геолокации. Отправляет максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона" , – говорится в сообщении.

Чтобы получать уведомления, необходимо:

1. Установите приложение через Google Play Market или AppStore.

2. Предоставить ему разрешение посылать уведомления и важные предупреждения.

3. Выбрать область, в которой хотите получать уведомления.

4. Отслеживать начало и конец воздушных тревог.

В приложении уже доступны Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая области.