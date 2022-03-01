Европейские лизингодатели отзывают договора с российскими авиакомпаниями

Шесть российских авиакомпаний получили сообщения о расторжении договоров и необходимости возвращения лизинговых самолетов, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, часть российских авиакомпаний заявили о неготовности вывозить граждан России из стран ЕС из-за риска принудительного изъятия самолетов, находящихся в лизинге.

Аналогичные случаи отказа в вывозе россиян на родину зафиксированы в Турции.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины призывает лизинговые и страховые компании ограничить использование самолетов Россией.